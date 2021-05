Łazy. Dzicy lokatorzy na strychu, sensacyjne odkrycie

- Jak komentowali właściciele, sytuacja taka powtarza się każdego roku. Mimo że są pozytywnie nastawieni do przyrody, to jednak kolonia nietoperzy licząca kilkadziesiąt osobników stwarzała im pewne problemy - opowiadali członkowie OTON-u. Przebywające na strychu nietoperze produkują spore ilości guana, które zalega na stropie. W tym roku na strychu została położona wełna mineralna. Ponieważ właściciele obawiali się, że może zostać zniszczona, starali się, by nietoperze przeniosły się w inne miejsce. Ostatecznie okienko zostało otwarte, a już następnej nocy nietoperze przeniosły się na strych.