Koszmar w Bielsku-Białej. Była w ciąży. Ciało znalazł grzybiarz. Dziś finał sprawy

To była jedna z najgłośniejszych i najokrutniejszych zbrodni, do jakich doszło w ostatnich latach w Polsce. 17 października 2019 roku Piotr Sz., pracownik straży miejskiej w Bielsku-Białej, jak zwykle skończył pracę i wrócił do domu. I jak zwykle doszło do awantury z żoną. A kłócili się o wszystko. Każda, nawet najbardziej błaha sprawa, była okazją do awantury. - Nasze relacje pogorszyły się po śmierci mojego taty w czerwcu 2019 roku. Zacząłem się wtedy oddalać się od żony, bo małżonka robiła awantury o koszty pogrzebu. Była już wtedy w ciąży. Uważaliśmy bardzo, żeby nie stracić kolejnego dziecka. Z początku żona nikomu nie mówiła, że jest w ciąży, bo gdyby je utraciła, byłby to cios. Nie chciała mówić szczególnie mojej rodzinie. Bardzo się cieszyłem, że będzie upragnione dziecko. Gdy wreszcie powiedzieliśmy, wszyscy się cieszyliśmy, że doczekamy się upragnionego dziecka – mówił Piotr Sz. w trakcie procesu. - Pracowałem na dwa etaty, gdyż żona zarzucała mi brak odpowiedniej opieki. Awanturowała się. Wdała w romans. Czasem żądała rozwodu. Mówiła, że dziecko nie jest moje. Chciała, żebym się wyprowadził. Groziła mi założeniem "niebieskiej karty". Do dnia zdarzenia nie uderzyłem żony – tłumaczył.