Koronawirus w Polsce. Najmłodsza ofiara COVID-19. W Katowicach zmarł 4-miesięczny chłopiec

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach podała najnowszy raport. Łącznie na Śląsku potwierdzono już 53 016 przypadków koronawirusa. Do zdrowia wróciło 29 257 osób, a przez COVID-19 zmarło 974 pacjentów. Do 31 z tych zgonów doszło w ciągu ostatnich 24 godzin. Wśród ofiar jest 4-miesięczny chłopiec z powiatu cieszyńskiego. To najmłodsza ofiara SARS-CoV-2. TVN24 podaje, że dziecko miało wadę serca.