Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane o zakażonych z Ministerstwa Zdrowia [3 listopada]

Koronawirus w Polsce. W szpitalach jest 7,7 tys. wolnych łóżek i 429 respiratorów

Koronawirus w Polsce. Grozi nam lockdown?

- Premier powiedział, że przygotowani są na różne warianty od pełnego lockdownu - najbardziej prawdopodobnego, który będzie pełniejszy niż ten, który miał miejsce wiosną - do mniej pełnej, pośredniej wersji lockdownu, który - jak to określił premier - jest mało prawdopodobny - powiedział o spotkaniu jeden z biorących w nim udział polityków Konfederacji Jakub Kulesza.

Koronawirus w Polsce. Rząd rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego?

- Nie wykluczamy żadnego scenariusza oczywiście. Natomiast ten twardy lockdown, to rząd robi wszystko, żeby tego scenariusza uniknąć. Dlatego, że wiemy, jakie będzie to miało konsekwencje dla gospodarki - stwierdził we wtorek w TVN 24 szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o plany wprowadzenia lockdownu.

- Takie plany nie były omawiane, codziennie uczestniczę w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Oczywiście reagujemy w sytuacji, w której się znalazła Polska, ale ta reakcja sprowadza się przede wszystkim do stworzenia większej liczby miejsc szpitalnych, do zapewnienia opieki osobom zarażonym, są też podejmowane stanowcze działania, związane np. z zamknięciem cmentarzy, które mają służyć temu, by zahamować roznoszenie się epidemii - zapewnił we wtorek rano w radiowej Jedynce minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.