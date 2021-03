Koronawirus. Minister Kraska zdradza plany relokacji pacjentów ze Śląska

- Uruchamiamy szpital tymczasowy na lotnisku w Pyrzowicach, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Mamy opracowany plan, że ten szpital będzie miejscem, gdzie będą trafiali pacjenci, którzy ewentualnie będą wymagali dyslokacji do innych województw, do innych szpitali. Jeżeli oczywiście Śląsk będzie już na tyle nasycony pacjentami, że nie będzie mógł tych pacjentów przyjąć - powiedział Kraska.

Koronawirus na Śląsku. Plany relokacji pacjentów przygotowane

Wiceminister przyznał, że podczas III fali epidemii do szpitala trafia więcej chorych na COVID-19 niż podczas poprzednich. - Także bardzo niepokojącym faktem jest to, że tak dużo osób, niestety, trafia do szpitali w ciężkim stanie, dużo osób wymaga interwencji na oddziale intensywnej terapii, wymaga podłączenia do respiratorów - zauważył wiceminister.