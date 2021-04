Śląskie. Nie tylko kibicował. Odkrycie w lodówce pogrążyło 48-latka z Knurowa

Knurów. 48-latek zajmował się handlem narkotykami

Czarnorynkowa wartośćprzejętych narkotyków jest szacowana na ponad 150 tysięcy złotych. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, skąd doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód. Tam usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu do dziesięciu lat więzienia.