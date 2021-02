Katowice. Zyskają nie tylko harcerze, Dolina Pięciu Stawów zyska na atrakcyjności

Katowice. Będzie remont stanicy żeglarskiej

Teren przy południowym brzegu stawu będzie na nowo zagospodarowany. Nabrzeże zostanie przystosowane do wodowania jednostek pływających, powstaną tutaj m.in. keja i pomost dla żeglarzy, przebieralnia i natryski plażowe. Cały obiekt będzie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Nowa aranżacja terenu obejmie także uporządkowanie zieleni, wykonanie alejek dla pieszych i montaż nowego oświetlenia.

Prace, które wykona firma Anna-Bud, rozpoczną się w pierwszej połowie tego roku i zakończą w drugim kwartale 2022 roku. Koszt inwestycji to ok. 5,2 mln zł.

Katowice. Rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów coraz bliżej

Katowice. Duży potencjał Doliny Pięciu Stawów

– Dolina Pięciu Stawów ma duży potencjał, by stać się miejscem na miarę cieszącej się wielką popularnością Doliny Trzech Stawów . Chcemy, by mieszkańcy Katowic mogli aktywnie spędzać czas wolny nad wodą wśród zieleni. Koncepcja przemiany tego miejsca jest wynikiem konsultacji społecznych. Katowiczanie uznali, że cały obszar powinien pełnić funkcje wypoczynkową, rekreacyjno-sportową i ekologiczną. Wśród największych atutów tego miejsca wskazywano bogactwo przyrody, czystą wodę w stawach, ciszę oraz możliwość kąpieli – twierdzi Krupa.

Przy stawie Borki powstaną m.in. plaże rekreacyjne i molo prowadzące do wyspy, toalety, natryski, boisko do siatkówki i krąg grillowy. Zainstalowany zostanie tam także monitoring i nowe oświetlenie. Borki zostaną połączone z Morawą kanałem, co zwiększy możliwości w zakresie rekreacyjnego korzystania z kajaków i łódek. Na północnym brzegu Morawy powstanie plaża, boisko do siatkówki, toalety i natryski. Wzdłuż wschodniego brzegu powstanie drewniana promenada spacerowa. Z kolei trzy stawy Hubertus będą miały bardziej dziki charakter – zostaną oczyszczone z szuwarów i połączone wąskimi kanałami. Pojawią się tam pomosty wędkarskie oraz ścieżka edukacyjna.