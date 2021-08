Katowice. Zielone inwestycje, są nowe drzewa, kwiaty i domki dla owadów

Katowice. Inwestycje z zielonego budżetu

Na ulicy Sikorskiego, na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Pułaskiego, obsadzono ok. 316,5 m2 terenów zielonych. Wśród nasadzeń są m.in. irga Ursynów, tawuła japońska Goldmound, kocimiętka Walker's Low czy szałwia omszona Blue Field. Na odcinku od ul. Granicznej do ul. Paderewskiego uzupełniono żywopłoty, które zabezpieczono siatką ochronną, a dodatkowe krzewy pojawiły się przy zjazdach na drogi osiedlowe. Wykonano też zabezpieczenia przed rozjeżdżaniem w formie słupków betonowych.