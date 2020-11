Katowice. Zatrzęsło, czuliście?

Mieszkańcy zdążyli się już przywyknąć do tego, że co jakiś czas buja ich blokami. Wiele z wstrząsów powierzchniowych ma miejsce na niewielkiej głębokości. Jednak ci na górze odczuwają je znacznie silniej, niż ci pod powierzchnią.

Czytamy potem na internetowych forach, że a to komuś obraz spadł ze ściany, a to szklanka się zbiła czy ściana pękła. Jeśli tąpnięcie jest słabsze to na tym się kończy, a jeśli mocniejsze to straty są znacznie większe. Wraz z uszkodzeniem budynków czy konstrukcji.