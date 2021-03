Katowice. Zadbają o rozwój fizyczny mieszkańców. Miasto remontuje boiska

Od kilku lat sukcesywnie powiększa się sportowa baza Katowic. W 2020 roku zostały oddane do użytku dwa baseny miejskie oraz hala sportowa IV LO przy ul. Katowickiej. W 2019 r. z kolei oddano do użytku halę sportową przy ZSTiO nr 2 przy ul. Mikołowskiej, a kompleksową modernizację przeszło lodowisko Jantor II. Aktualnie trwa budowa nowego basenu miejskiego w Zadolu oraz dużego kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Wkrótce rozpoczną się kolejne sportowe inwestycje.

Katowice. Remont stadionu w Bogucicach

W mieście trwają też prace przy budowie stadionu przy ul. Asnyka. Warta 36,8 mln zł inwestycja zostanie ukończona w przyszłym roku. Kompleks będzie składać się ze stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, boiska do baseballu, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i koszykówki, dwóch boisk do siatkówki plażowej i placu treningowego street workout.

- Chcemy, by katowiczanie mieli coraz więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, dlatego inwestujemy w rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dawny „Kolejarz" to obiekt sportowy, który pamiętam z własnego dzieciństwa. Dlatego cieszę się, że w 2012 roku udało się za kwotę ponad 2 mln zł przejąć od PKP teren, na którym stoi. Na południu Katowic mamy coraz więcej mieszkańców, którzy teraz będą mogli aktywnie spędzać czas w dzielnicy na nowoczesnym obiekcie. Pozwoli on także rozwijać sport w naszym mieście, bo stanie się bazą dla piłkarzy, lekkoatletów i baseballistów. Katowiczanie zyskają kolejne miejsce do treningu czy też spędzania wolnego czasu – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.