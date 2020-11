Katowice. Wyczekiwany koncert SBB z orkiestrą NOSPR-u dostępny online

Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, od soboty do 29 listopada wszystkie instytucje kultury, w tym katowicka NOSPR, pozostaną zamknięte dla publiczności. Zdecydowano jednak, że zaplanowany na godzinę 18. w niedzielę koncert NOSPR-u i SBB odbędzie się i będzie dostępny w internecie.

SBB to zespół, który już w latach 70. minionego wieku stał się legendą. Jako jedni z nielicznych polskich wykonawców grali na największych scenach Europy. Zespół zyskał międzynarodowe uznanie i do dzisiaj jest rozpoznawany przez fanów muzyki na praktycznie każdym kontynencie.

Koncert "Z miłości jestem" to zestaw utworów, do których orkiestrację stworzył Miłosz Wośko, z którym SBB współpracuje od czasu pamiętnego koncertu na 50. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Genezą tego programu była historia albumu "Ze słowem biegnę do Ciebie", który pierwotnie miał zostać nagrany z orkiestrą. Sprawa przerosła wtedy kierownictwo Polskich Nagrań, które twierdziły, że koszt realizacji tego pomysłu jest zbyt wysoki.