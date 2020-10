Katowice. Wsparcie w czasach pandemii, z pakietów pomocowych skorzystało ponad dwa tysiące podmiotów

- Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Wiosną, dochody wielu firm znacząco spadły. W szczególności dotyczyło to branż, które zostały zamknięte podczas lockdownu – m.in. restauratorów, fryzjerów, rzemieślników czy też firm kosmetycznych. W Katowicach mieliśmy na początku roku 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Kryzys dotknął także sektor NGO i ludzi świata kultury. Dlatego postanowiliśmy działać wdrażając trzy duże programy osłonowe dla wspomnianych grup. […] Głównym celem naszych programów było ratowanie miejsc pracy. W dużej mierze się to udało – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.