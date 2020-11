Katowice. Urząd Wojewódzki przejął biurowiec Katowickiego Holdingu Węglowego

Dawna siedziba holdingu, który kilka lat temu przekazał czynne kopalnie węgla do Polskiej Grupy Górniczej, a następnie został połączony z SRK, została wybudowana 55 lat temu. Sześciokondygnacyjny biurowiec ma ponad 4,8 tys. m kw. powierzchni i własny parking. Stan budynku oceniano jako dobry - na bieżąco przeprowadzano w nim niezbędne prace modernizacyjne i remontowo-konserwacyjne.

Katowicki Holding Węglowy. Kopalnie i majątek

Ubiegłoroczne połączenie SRK i KHW nastąpiło niespełna dwa lata po tym, kiedy holding przekazał wszystkie swoje kopalnie do PGG. Pozostał majątek nieprodukcyjny - 179 hektarów działek, z których część może zostać wykorzystana do celów przemysłowych, handlowych, rekreacyjnych, a niektóre także pod zabudowę mieszkaniową. Wraz z majątkiem holdingu do SRK trafiło też 28 budynków i 25 innych budowli.