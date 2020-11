Katowice. Uruchomienie szpitala tymczasowego dla chorych na koronawirusa coraz bliżej. Podpisano pierwsze umowy z medykami

Szpital w Katowicach prawie gotowy

Kolejne dwa szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 tworzy w woj. śląskim spółka Węglokoks. W czwartek ogłoszono rozpoczęcie rekrutacji do tych placówek. Od podstaw jest budowany szpital na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Pyrzowice, gdzie w jednej z hal ma rozpocząć funkcjonowanie tymczasowy szpital. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, ta lokalizacja w żaden sposób nie koliduje z podstawową działalnością portu lotniczego i to zarówno w odniesieniu do obsługi pasażerskiej, jak i cargo.