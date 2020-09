Państwowa podróż do Japonii. Blisko 200 tysięcy złotych za obsługę wizyty

Jak ustaliła Wirtualna Polska, organizacja wyjazdu na miejscu w Japonii kosztowała spore pieniądze. Każda ze spółek musiała wydać po ok. 48 tys. zł. W sumie więc wydano 192 tys. zł. Prywatnym podmiotem wybranym do obsługi wizyty w Japonii była spółka Yoho z siedzibą w Warszawie.

Co ciekawe, pierwotnie członkiem delegacji miał być były już prezes zarządu spółki JSW Innowacje Jarosław Mrozek, lecz kilka dni wcześniej, 18 lutego, podał się do dymisji. Na druku zamówienia usługi z 1 lutego widnieje podpis właśnie prezesa Mrozka, zatem to sam Mrozek akceptował swój wyjazd. To również były prezes był inicjatorem współpracy z firmą Yoho. - Mało kto wie, że z uwagi na wybuch pandemii w tym czasie część zaplanowanych wizyt i spotkań w Japonii zostało odwołanych. W tym jedna kluczowa dla delegacji spółki JSW Innowacje – mówi nasz informator.