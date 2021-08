Katowice. "UBiegają się o zdrowie" już po raz piąty, zapisy trwają

Bieg to zdrowie, chyba nikt w to nie wątpi. W ciągu ostatnich lat bieganie stało się wręcz modne. Pandemia koronawirusa tylko to potwierdziła, jak bardzo nam go brakowało gdy siedzieliśmy zamknięci w domach. Bo to przecież darmowa i przyjemna forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.