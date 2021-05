Katowice. Tragedia na DTŚ. W wypadku zginęła kierująca nissanem primera

Do wypadku drogowego doszło we wtorek, 18 maja, po godzinie 14.00 na katowickim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letnia kierująca nissanem primera wjeżdżając na Drogową Trasę Średnicowa od ulicy Jana Pawła II w kierunku centrum, nie dostosowała prędkości pojazdu do panujących warunków na drodze, utracił kontrolę nad pojazdem i wpadła w poślizg, przejeżdżając przez trzy pasy ruchu, gdzie doszło do zderzenia z jadącym samochodem osobowym marki nissan juke - opisują zdarzenie policjanci z komendy miejskiej w Katowicach.