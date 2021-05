Myszków. Zderzenie trzech samochodów. Są poszkodowani

Do wypadku doszło we wtorek, 11 maja, w Nowej Wsi, dzielnicy Myszkowa. Z relacji komendy policji w Myszkowie wynika, że około godziny 16.00 na skrzyżowaniu ulic Koziegłowskiej i Słowackiego zderzyły się trzy samochody osobowe. W wyniku zderzenia Droga Wojewódzka nr 789 została całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają do późnych godzin wieczornych.