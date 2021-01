Katowice. Teraz miasto można zobaczyć w 3D

- Katowice to nowoczesne miasto, które od lat stawia na innowacyjne rozwiązania. Serwis "Katowice dla odmiany w 3D" jest przykładem takich właśnie działań, a skorzystać z niego mogą zarówno mieszkańcy, jak i potencjalni inwestorzy. Przesuwając kursorem po ekranie, możemy porównać każdy obszar naszego miasta od roku 1998 do roku 2020 i zachodzące zmiany. Nowością jest wykorzystanie usługi lokalizacji działek ewidencyjnych z uwzględnieniem szczegółowych informacji na ich temat z naszych baz danych. Dla potencjalnych inwestorów do serwisu podpięta została warstwa prezentująca tereny inwestycyjne. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.