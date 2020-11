Katowice. Szpital wciąż w budowie, zgłosili się chętni do pracy

Pierwszy szpital tymczasowy w woj. śląskim organizowany jest w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Do tej pory chęć do pracy zgłosiło ponad 400 osób.

"W przyszłym tygodniu będziemy weryfikować te zgłoszenia pod kątem uprawnień i obecnych miejsc pracy tych osób. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której inne szpitale zostałyby np. całkowicie pozbawione personelu na jakimś oddziale" – mówią przedstawiciele wojewody śląskiego.

Szpital w MCK ma być gotowy do końca listopada. Znajdzie się w nim 500 łóżek, w tym 100 respiratorowych. Napełnione są już zbiorniki na tlen – jeden 50-tonowy oraz trzy mniejsze 3-tonowe. Stawiana są boksy dla chorych, dobiegają też końca prace przy instalacji elektrycznej.

W tym samym czasie trwają prace w drugim szpitalu tymczasowym – na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach. W jednej z hal magazynowych stanie ok. 145 łóżek, w tym 10 respiratorowych. Montowana właśnie jest tam instalacja tlenowa.

Obiekty mają być przystosowane do przyjęcia pacjentów do końca listopada. Według danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do tej pory przygotowano na Śląsku w sumie w szpitalach I, II i III poziomu 3 119 łóżek dla pacjentów chorujących na COVID-19, z czego zajętych jest 2 247.