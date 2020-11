Katowice. Sześć godzin i jesteśmy w Berlinie

Szybko i często z Katowic do Krakowa

Nowymi składami na tym odcinku będą m.in. IC Piast i TLK Artus, które do Krakowa przez Katowice będą mieć wydłużone dotychczasowe relacje odpowiednio Gdynia – Wrocław i Gdynia – Katowice. Do stolicy Małopolski pojedzie także nowy pociąg TLK Sudety, który zapewni połączenie do południowej części województw opolskiego (Nysa) i dolnośląskiego (Dzierżoniów, Świdnica, Jelenia Góra). Mieszkańcom Katowic dojazd do Krakowa ułatwi również skład IC Ślązak, który do Przemyśla przez Kraków będzie mieć wydłużoną dotychczasową relację Poznań – Katowice. Przez Katowice skierowany zostanie także nocny pociąg IC Lwów Express relacji Wrocław – Lwów.