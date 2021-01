Katowice. Rozpoczęły się szczepienia. W pierwszej kolejności objęły medyków

Katowice. Szczepionki na COVID-19 w drodze

Dodajmy, że do końca tygodnia do województwa śląskiego powinno trafić 25 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. - Szczepienia w szpitalach węzłowych idą bardzo sprawnie. 25 tys. szczepionek ma dotrzeć do woj. śląskiego. Mamy nadzieję, że liczby szczepionych będą cały czas na bardzo wysokim poziomie tym bardziej, że 15 stycznia zaczynamy szczepić osoby z pierwszego etapu – powiedział Wieczorek. Jego zdaniem w regionie sytuacja epidemiczna jest stabilna. - Od 3 tygodni ilość zakażeń utrzymuje się na zbliżonym poziomie – przekazał. - Bufor bezpieczeństwa w woj. śląskim jest cały czas bardzo wysoki. Oprócz tego szpital tymczasowy umożliwia i koordynuje proces odmrożeń. Jeśli sytuacja epidemiczna znów stanie się trudniejsza, proces przywracania tych miejsc w szpitalach potrwa od 48 do 72 godzin – dodał.