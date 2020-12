Katowice. Rowery coraz popularniejsze, miasto podsumowało tegoroczny sezon

Pierwsza wypożyczalnia rowerów miejskich w Katowicach powstała w 2015 r. Na początku mieszkańcy mieli do dyspozycji trzy stacje wypożyczeń, w tym roku było ich już ponad 80. - W tym roku mieliśmy już 83 wypożyczalnie z ponad 660 rowerami, co oznacza, że to największa taka sieć w woj. śląskim. Cieszy także rosnąca liczba użytkowników jednośladów. Tylko w tym roku do systemu dołączyło ponad 8 tys. nowych i jest ich łącznie ponad 71 tys. – cieszy się prezydent Katowic Marcin Krupa. - Sytuacja epidemiczna wpłynęła oczywiście na liczbę wypożyczeń i popularność systemu, natomiast zdecydowaliśmy się je uruchomić, aby dać alternatywę dla podróży komunikacją miejską z ograniczeniami. Rowery miejskie są w Katowicach środkami transportu indywidualnego, a w ostatnich latach stały się dla tysięcy osób alternatywą dla transportu publicznego, co w czasie epidemii ma duże znaczenie, w szczególności dla osób codziennie dojeżdżających do pracy – dodał Krupa.