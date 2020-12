Katowice. Radni uchwalili budżet. Ponad 500 milionów pójdzie na inwestycje

- Budżet przyszłoroczny jest naprawdę szczególnym budżetem i oby w przyszłym roku było lepiej niż w tym. Oby sytuacja z pandemią, odwróciła się, bo na razie nie wygląda zbyt obiecująco. Ale dzięki dobrej polityce finansowej mamy jeszcze co podzielić i jak podzielić, aby nie zachwiać systemem rozwojowym naszego miasta - mówił prezydent Katowic Marcin Krupa. - Podział środków budżetowych w porównaniu z ubiegłymi latami był szczególnie trudny. Nałożyły się na to dwa znaczące czynniki. Pierwszy to zmiana przepisów, która miała miejsce w 2019 r. i wyraźnie jest już odczuwalna w bieżącym roku, głównie w postaci niższych dochodów w PIT oraz w wyższych obligatoryjnych wydatkach, zwłaszcza na oświatę oraz wzrostem płacy minimalnej. Drugi czynnik to względy gospodarcze i finansowe będące skutkiem pandemii – dodał.