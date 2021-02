Katowice. Przepis na tragedię, pijana matka na spacerze z 3-latkiem

Katowice. Pijana matka na spacerze z 3 synkiem

Na miejsce pierwsi przyjechali strażnicy miejscy, którzy wezwali policjantów z VII komisariatu, a także karetkę pogotowia. Dziecko, któremu na szczęście nic się nie stało, zostało przekazane pod opiekę ojca. Natomiast pijana kobieta została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Badanie trzeźwości wskazało, że miała trzy promile alkoholu w organizmie. Trafiła do policyjnej izby zatrzymań, a po wytrzeźwieniu we wtorek przedstawiono jej zarzut narażenia na niebezpieczeństwo swojego syna, za co grozi jej kara do pięciu lat więzienia.