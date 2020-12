Katowice. Ośmiu kandydatów na dyrektora Muzeum Śląskiego

Po odwołaniu Knast obowiązki dyrektora Muzeum Śląskiego pełni Marcin Gwoździewicz. Zgodnie z przepisami, po odwołaniu dyrektora zarząd województwa ma 12 miesięcy na przeprowadzenie konkursu na nowego dyrektora. Ostatecznie konkurs ogłoszono 23 października, z terminem przyjmowania ofert od 27 października do 27 listopada.

Konkurs na dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowiach

Marszałek województwa Jakub Chełstowski podczas środowego spotkania z dziennikarzami poinformował, że na konkurs wpłynęło „osiem do dziewięć” ofert. Dopiero jego rzecznik Sławomir Gruszka doprecyzował, że wpłynęło osiem zgłoszeń.

Chełstowski nie odpowiedział, czyje kandydatury wpłynęły. Powołał się na regulamin, zgodnie z którym członkowie komisji konkursowej są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do treści złożonych wniosków, a w szczególności programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Śląskiego w Katowicach.