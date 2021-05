Katowice. "Noc Muzeów". Wyjątkowy weekend w Muzeum Śląskim

Przed nami "Noc Muzeów". Z tej okazji warto odwiedzić Muzeum Śląskie w Katowicach, które dniach 15–16 maja organizuje szereg imprez. - Międzynarodowy Dzień Muzeów to dobra okazja, by przypomnieć sobie, jak cenne zbiory mamy na wyciągnięcie ręki, zaplanować wizytę lub skorzystać z bogatej oferty online dostępnej na stronie internetowej www.muzeumslaskie.pl. Wszystkich, którzy nie mogą wziąć udziału w wydarzeniach odbywających się na terenie Muzeum Śląskiego, zapraszamy do udziału w quizie na profilu muzeum na Facebooku, który dotyczyć będzie najciekawszych muzealnych eksponatów znajdujących się na wystawach stałych. Zapraszamy także na wyjątkowe oprowadzanie ścieżką regionalną na platformie Zoom po katowickiej instytucji. Tradycyjnie odbędzie się kiermasz publikacji Muzeum Śląskiego, który tym razem będzie się odbywał w sklepie internetowym – zachęcają do udziału pracownicy katowickiej placówki