Katowice. Niezwykłe znalezisko na osiedlu. Wylinki 2,5-metrowego pytona

Tymczasem rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach Michał Łyczak w rozmowie z polsatnews.pl uspokaja mieszkańców. - Jest to gatunek niegroźny dla człowieka, dorasta do dwóch metrów, żywi się małymi gryzoniami. Nie jest jadowity ani duszący. Prosimy mieszkańców, by nie robić zwierzęciu krzywdy, tylko zadzwonić na straż miejską, która przyśle specjalistyczny zespół, by przetransportować zwierzę w bezpieczne miejsce - stwierdził Michał Łyczak.