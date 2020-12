Katowice. Minęło prawie 40 lat, premier uczcił pamięć ofiar kopalni Wujek

„Chylimy dziś czoła i dziękujemy, że tamta krew wytyczyła drogę do solidarności, wolności, do niepodległej Rzeczypospolitej” – powiedział premier Mateusz Morawiecki przed pomnikiem upamiętniającym poległych górników z kopalni Wujek w Katowicach.

Premier przypomniał, że tysiące z nich odważnie stanęło wtedy do walki o wolność. Zaznaczył, że przez lata III RP zabrakło działań, które miałyby prowadzić do elementarnej sprawiedliwości. "Stąd, spod kopalni Wujek trzeba o tym krzyczeć, że tamta ofiara (...) woła do dziś o zadośćuczynienie, woła o sprawiedliwość, woła do dziś do polskich sądów, do polskich sędziów o sprawiedliwość" - mówił.