Katowice. Koronawirus. Znane osoby zachęcają do szczepień

Akcję edukacyjno-informacyjną z udziałem autorytetów i znanych twarzy zainicjowały przed świętami Bożego Narodzenia Śląska Izba Lekarska i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Krótkie filmy, w których ambasadorowie kampanii zachęcają do szczepień przeciwko COVID-19, ukazują się codziennie w portalu społecznościowym.

W nagraniu opublikowanym w niedzielę, do szczepień przekonuje Robert Makłowicz, który sam zamierza przyjąć szczepionkę, gdy tylko będzie to możliwe.

Inicjatorzy śląskiej kampanii „Covid zabija – zaszczep się” przypominają, że na całym świecie na COVID-19 zachorowało ponad 72 mln osób, a niemal 2 mln chorych zmarło. Z powodu koronawirusa zmarło dotąd ponad 29 tys. Polaków, a codziennie dowiadujemy się o nowych ofiarach. Lekarze wskazują, że dzięki wysiłkom naukowców mamy dziś do dyspozycji szczepionkę - skuteczną broń, która uratuje nasze życie i zdrowie.

„Nasz przekaz kierujemy do tych, którzy z różnych powodów wahają się. Najwięcej wątpiących jest wśród młodych ludzi. Decyzja o zaszczepieniu się będzie najlepszym prezentem na 2021 rok dla ich najbliższych: rodziców, dziadków, ale także dla nich samych" – argumentują śląscy lekarze.

Katowice. Kampania reklamowa na rzecz zaszczepienia się na COVID

Zaszczepienie się w pierwszym możliwym momencie zadeklarował śląski dziennikarz Marek Czyż. W kampanii wzięła także udział znana w regionie aktorka Grażyna Bułka. „Chcę w końcu zacząć żyć pełnym życiem, chcę przestać się bać o siebie, swoich najbliższych, o swoich przyjaciół. Chcę zacząć oddychać pełną piersią i w końcu iść do roboty i zagrać coś do was, bo ja bez tego fachu nie mogę żyć” – mówiła po śląsku w emocjonalnym wystąpieniu artystka.