Katowice. Kapitan Ozdrowieniec zbiera drużynę ozdrowieńców. Będą walczyć z COVID-19

Kapitan Ozdrowiniec to superbohater powołany do życia przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Akcja pod hasłem "Drużyna Kapitana Ozdrowieńca" ma zaangażować osoby, które przeszły jużzakażenie koronawirusem i są w pełni sił, mobilizując je do oddawania osocza, które może ratować chorych na COVID-19. Niestety epidemia nie zwalnia i zapotrzebowanie na osocze ozdrowieńców jest olbrzymie, a zgromadzone do tej pory zapasy kurczą się.