Katowice. Jesienne miodobranie zakończone

W tym roku, po raz pierwszy w historii Katowic, na budynkach należących do miasta ustawiono ule. Wybrano dachy basenów Brynów i Burowiec oraz budynku NOSPR . Każdy z uli został zasiedlony łagodną rasą pszczół miodnych. Przygotowano miejsce dla 120 tysięcy owadów.

– Pszczoły potwierdziły nasze początkowe założenia. Katowice to dobre miejsce do życia. Także dla owadów. Miód zebrany z miejskich dachów jest wyśmienitej jakości, co ponownie potwierdzają wyniki kolejnego, wrześniowego miodobrania. Okazuje się, że w Katowicach powstał miód nawłociowy, niezwykle ceniony za właściwości lecznicze i bakteriobójcze – mówi Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji.