Śląskie. Rusza nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach. Zobacz co przygotowano dla melomanów

Pandemia koronawirusa mocno odcisnęła się na zamierzeniach artystycznych katowickich muzyków. Z powodu ograniczeń ani razi nie zagra w pełnym składzie, a publiczność może zająć tylko połowę miejsc. - Mogliśmy zatrzymać się i czekać, co przyniesie pandemia, ale zdecydowaliśmy się na ucieczkę do przodu. Staraliśmy się kreatywnie podejść do obecnej sytuacji i przygotowaliśmy program, który jest różnorodny i ciekawy. Nie zabraknie gwiazd – zapewniła dyrektor naczelna i programowa NOSPR Ewa Bogusz-Moore.