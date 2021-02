Katowice. Idealistyczne podejście i konkretne korzyści dla każdego ucznia od prawie 100 lat

Setki uczniów, masę pomysłów i jeszcze więcej sukcesów – i tak od wielu, wielu lat. Nie tylko wyróżnia się tym, że młodzież mówi tu w innym języku ale także indywidualnym podejście do każdego młodego człowieka, by w przyszłości odniósł sukces.

Jak mówią władze, nie są typową szkołą…bo prócz przekazywania wiedzy, uczą jak tworzyć jedność. Nie jest to łatwe, bo jak to w rodzinie bywa czasem zdarzają się kłopoty. Kadra Kopernika jednak się nie poddaje i już od pierwszych chwil stara się wykształcić w młodych ludziach to, co najważniejsze.

Szkoła Podstawowa nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego i I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach pod wspólnym szyldem ZSO nr 1 działają od trzech lat. Dzięki współpracy udaje się skuteczniej budować klimat szkoły pełnej życzliwości i przyjaznych twarzy.

Przyszły maturzysta ma komfort spokojnego przygotowania się do jednego z ważniejszych egzaminów w życiu. Każda z klas realizuje dwa przedmioty rozszerzone. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Wyjątkowa jest tu klasa matematyczno-medyczna, gdzie realizuje się w kameralnym otoczeniu matematykę lub biologię oraz przedmioty rozszerzone: chemię i fizykę. Natomiast w klasie medialno-prawnej nacisk kładzie się na historię lub geografię z dwoma przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim lub WOSem. Nowością jest klasa językowo-biznesowa, w której przedmiotami rozszerzonymi kierunkowymi do wyboru są WOS albo matematyka, a dwa pozostałe przedmioty rozszerzone to angielski i geografia.

Uczniowie zgodnie przyznają, że widzą jak ich rówieśnicy w innych szkołach rywalizują w wyścigu szczurów. Oni mogą tu osiągać dobre wyniki w nauce, poprzez zdrowe wizje i ambicje. Mają możliwość pójść w kierunku, w którym sami chcą. Są wolni i niezależni.

Od prawie 30 lat „Kopernik” specjalizuje się w nauczaniu w języku francuskim w klasach dwujęzycznych. Młodzież może wybrać klasę z rozszerzoną matematyką i biologią albo z rozszerzoną historią i geografią. W obu przypadkach nauczanie dwujęzyczne odbywa się na języku francuskim, matematyce, fizyce, historii, wychowaniu fizycznym i edukacji dla bezpieczeństwa. Wysokimi wynikami katowickiej szkoły zainteresowały się władze oświatowe departamentu Alp Nadmorskich, które zaproponowały projekt monitorujący sposoby nauczania matematyki w klasach dwujęzycznych. Placówka otrzymała także certyfikat jakości LabelFrancEducation.

Szkolne mury od lat opuszczali przyszli lekarze, prawnicy, naukowcy, sportowcy, reżyserzy i artyści. By tak się stało, musieli jednak ciężko pracować. Uczyli się nie tylko języka, ale również innego sposobu myślenia, tworzenia, reagowania, a nawet marzenia po francusku.

Jednak sama ławka czy podręcznik nie nauczą ich życia, dlatego młodzież często wyjeżdża. Pokonują setki kilometrów, by np. wybrać się do opery czy by podziwiać piękno natury. Część wypraw na stałe wpisała się do szkolnego kalendarza. Nauczyciele organizują również projekty, których celem jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz pracy w zespole. Prowadzą praktyczne zajęcia na wyższych uczelniach. Odgrywają wtedy role przedstawicieli konkretnych zawodów, by móc poczuć jak naprawdę będzie wyglądał ich przyszły zawód.

Szkole nie jest również obojętna ekologia – uczą się, m.in. oszczędzania wody czy odpowiedniego traktowania natury. Co roku organizowany jest Tydzień Integracji, na który zapraszani są m.in. studenci Akademii Muzycznej w Katowicach, osoby zmagające się z niepełnosprawnością, zespoły muzyczne czy znani artyści. Dzięki temu uczniowie uczą się tolerancji i twórczego myślenia. Od lat pracują także na rzecz hospicjum czy schroniska dla zwierząt, by wiedzieć jak pomagać innym.

Tworzą filmy, koncerty charytatywne, pikniki rodzinne czy gry miejskie. Prócz najmłodszych, także starsi sobie dobrze radzą – w szkole świetnie funkcjonuje współpraca między dyrekcją a radą pedagogiczną. Bo wszystkim zależy na dobru dzieci.

Na początku pandemii koronawirusa placówka zdecydowała się przenieść edukację do sieci. Ci, którzy nie mieli odpowiedniego sprzętu, mogli go wypożyczyć ze szkoły. Chodziło o zbudowanie prawdziwej społeczności…mimo, że na odległość.