Katowice. Dzięki rodzicielskiej trosce, zatrzymano obywatela Afganistanu

O obcym mężczyźnie funkcjonariusze straży granicznej otrzymali od zaniepokojonej kobiety. Jej nieletnia córka od kilku miesięcy korespondowała z cudzoziemcem na jednym z portali internetowych, zachęcając go do przyjazdu.

Przybyli pod wskazany adres funkcjonariusze straży granicznej znaleźli cudzoziemca, Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych ważnych dokumentów. ani tożsamości, ani uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Podczas przesłuchania cudzoziemiec oświadczył, że jest obywatelem Afganistanu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przybył do Polski dzień wcześniej, na zaproszenie nieletniej dziewczyny, bez dokumentu uprawniającego go do przekraczania granicy. Przyjechał z Niemiec, pociągiem relacji Frankfurt – Katowice. Wszczęto wobec niego procedurę zmierzającą do potwierdzenia jego afgańskiego pochodzenia.