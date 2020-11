Katowice. Drogowcy przygotowani do zimy. Zobaczymy...

W poprzednim sezonie zimowym MPGK w Katowicach zużyło około 1600 ton soli, 20 ton piasku, a pługo-posypywarki przejechały łącznie ponad 140 tysięcy kilometrów, co stanowi więcej niż trzykrotność obwodu kuli ziemskiej. - Od początku listopada służby są już gotowe na "akcję zima 2020/21”.

O to, by drogi w Katowicach były przejezdne, a chodniki w centrum miasta odśnieżone dba blisko setka pracowników. Dodatnie temperatury i brak opadów śniegu od początku listopada nie oznaczają, że czekają oni jedynie na nadejście zimy. Brygady oddelegowane do "akcji zima”zajmują się w między czasie zamiataniem ulic, wywozem liści i innymi pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem czystości w mieście – mówi Czesław Kopiec, kierownik Wydziału Oczyszczania katowickiego MPGK.