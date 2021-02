Katowice. Dorabiał do pensji. Sposób był nielegalny

Katowice. Konwojent okradał kasetki bankomatowe

49-latek został zatrzymany pod koniec ubiegłego tygodnia, chwilę po tym, jak przyszedł do pracy. Zupełnie nie spodziewał się obecności mundurowych w siedzibie firmy. Jak się okazało, nieuczciwy pracownik włamywał się do kasetek od czerwca ubiegłego roku. Policjanci oszacowali, że wzbogacił się w ten sposób o przynajmniej 40 tysięcy złotych.

Mężczyźnie przedstawiono do tej pory cztery zarzuty, ale sprawa jest rozwojowa. Śledczy już zapowiedzieli, że będą one rozszerzane o kolejne, tego typu czyny. 49-latek przyznał się do ich popełnienia. Za kradzież z włamaniem grozi mu do dziesięciu lat więzienia.