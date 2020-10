Katowice. Dokument absolwenta katowickiej "filmówki" może powalczyć o Oscara

Mimo, że to dopiero pierwszy etap by znaleźć się w zacnym gronie nominowanych, to na wydziale już panują niesamowite emocje. Wszystko za sprawą dokumentu absolwenta reżyserii Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego w Katowicach, który okazał się najlepszy podczas 25. edycji festiwalu It's All True – International Documentary Film Festival", organizowanego co roku w Brazylii.