Katowice. Czystsza Rawa. Z jej koryta wyciągnięto... lodówkę

- To już kolejne porządkowanie Rawy. Trzy lata temu prowadziliśmy kompleksowe oczyszczanie w części od Brackiej do Sokolskiej, w tym na odcinkach podziemnych. Były to prace, które trwały kilka miesięcy. Wyrównano wtedy brzegi oraz półki rzeki. Teraz prowadzone były prace doraźne na odcinku od rynku do ul. Bohaterów Monte Cassino. Prace zasadnicze już się zakończyły, a obecnie trwa porządkowanie terenu wzdłuż rzeki na bulwarach Rawy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.