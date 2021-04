Katowice. Nowości na osiedlu Witosa. Powstaną dom kultury i park

Do połowy roku zostanie opracowana koncepcja domu kultury, która pozwoli określić zakres przyszłej inwestycji, koszty budowy i utrzymania. - W tej sprawie rozmawialiśmy z mieszkańcami, by to oni powiedzieli, jakie mają oczekiwania wobec domu kultury i parku – ocenił Marcin Krupa, prezydent Katowic.