Katowice. Centrum przesiadkowe w Zawodziu otwarte. To czwarty taki obiekt na terenie miasta

Węzeł w Zawodziu zastąpił dotychczasową pętlę tramwajową. Ma służyć głównie przesiadkom z autobusów i samochodów - na linie tramwajowe kursujące stamtąd do centrum miasta. W pobliżu powstał jednopoziomowy parking na 275 samochodów. - Budowa centrów przesiadkowych oznacza szereg korzyści dla mieszkańców. Najważniejsze z nich to możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa. Doświadczenia wielu miast pokazują, że węzły przesiadkowe stają się zachętą do korzystania z komunikacji publicznej, przez co przyczyniają się do ograniczenia liczby pojazdów na drogach. Tym samym zmniejsza się emisja hałasu i spalin – przekonuje Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Aby zachęcić do korzystania z transportu publicznego musimy stwarzać komfortowe warunki. Takie dają nam właśnie centra przesiadkowe, które umożliwia transport łączony, najczęściej dojazd samochodem na parking i dojazd do centrum miasta komunikacją miejską – dodaje.