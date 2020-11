Katowice. 4 filary pomocy branżom poszkodowanym przez koronawirusa

Nowe obostrzenia rządowe związane z walką z koronawirusem, które w dużej mierze ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły prowadzenie działalności w branżach gastronomicznej, zdrowia fizycznego czy parków rozrywki. W odpowiedzi władze Katowic zdecydowały o przedłużeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0+. Został on też rozszerzony o pakiet pomocy dla obszaru kultury.

- Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Mieszkańcy prowadzący biznesy w branżach fitness czy też restauracyjnej podkreślają, że ich dochody z dnia na dzień spadły niemal do zera. Prowadzenie sprzedaży posiłków na wynos, czy prowadzenie treningów online nie daje szans zrekompensować przedsiębiorcom w odczuwalny sposób ponoszonych strat – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

4 filary pakietu w Katowicach

Celem Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0+ jest przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie firm. Rozwiązania zawarte w nim to: zwolnienia z opłat za czynsze, dzierżawy i wywóz odpadów.

Pierwsze dwa filary pakietu są adresowane do przedsiębiorców, którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Przepisy prawa nie pozwalają w tym zakresie udzielić pomocy podmiotom prowadzącym działalność w lokalach prywatnych.

Dwa kolejne filary adresowane są już do wszystkich przedsiębiorców z branż gastronomii, zdrowia fizycznego i parków rozrywki i dotyczą podatków od nieruchomości i wywozu odpadów. Pierwszy filar polega na zwolnieniu firm z czynszu najmu w lokalach użytkowych należących do miasta na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.