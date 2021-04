Katowice. Bez maseczek wtargnęli do szpitala w MCK. Chcieli zaistnieć w sieci

Mężczyźni weszli do szpitala tymczasowego we wtorek, 13 kwietnia, Jak opisują policjanci, intruzi zachowywali się nachalnie i arogancko. Od przekroczenia progu placówki nagrywali jej wnętrze, personel oraz pacjentów, podając się za "dziennikarzy obywatelskich".

Katowice. Wtargnięcie do szpitala tymczasowego w MCK

Mężczyźni odpowiedzą za to, że działając wspólnie i w porozumieniu wtargnęli do wnętrza MCK, w którym mieści się placówka szpitala tymczasowego COVID-19 oraz nie zachowując reżimu sanitarnego, narazili na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia osoby znajdujące się w budynku. W czwartek usłyszeli zarzuty z art. 160 kodeksu karnego w związku z art. 193 tego kodeksu. Pierwszy z tych przepisów mówi o narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, drugi dotyczy zakłócenia miru domowego. Jak zaznaczają policjanci w praktyce artykuł ten dotyczy nie tylko lokalu mieszkalnego.

Ponadto wobec mężczyzn skierowano wnioski o ukaranie do sądu w sprawie o wykroczenia polegające na niezakrywaniu nosa i ust. Młodszy z nich odpowie przed sądem także za używanie słów wulgarnych. Tego samego dnia mężczyźni oraz towarzyszący im 33-letni mieszkaniec Knurowa, także bez maseczek, weszli także do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Knurowianin przedstawił policjantom zaświadczenie rzekomo zwalniające go od tego obowiązku, które sam sobie podpisał. W tym przypadku policjanci również skierowali wnioski do sądu.