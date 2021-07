Katowice. Będą korki, co czeka kierowców na Sokolskiej?

Wciąż trwają prace związane z naprawą nawierzchni jezdni ulicy Mikołowskiej na odcinku od AWF do ulicy Kozielskiej. Na wspomnianym odcinku wystąpią zwężenia jezdni po jednym pasie dla każdego kierunku jazdy. Zgodnie z planem, prace mają potrwać do 20 lipca do godziny 22.