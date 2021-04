Katowice. Amantadyna a COVID-19, badania rozpoczęte

Sam lek wywołał już wiele kontrowersji w środowisku medycznym. Nie otrzymał rekomendacji Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, bo podobno nie ma podstaw naukowych do jego stosowania. Mimo to pulmonolog i pediatra z Przemyśla postanowił to sprawdzić. Rozpropagował to leczenie wśród swoich pacjentów, jak i samego siebie. I to z powodzeniem.