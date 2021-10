Katowice. 25-latek znalazł w rynnie ukrytą gotówkę

Gotówkę przyniósł do komendy oświadczając, że kiedy wracał z zajęć na uczelni, zauważył wciśnięte w rynnę pieniądze. Bardzo zdziwił go ten fakt. Gotówka, która została zabezpieczona przez policjantów z wydziału kryminalnego zostanie teraz przekazana do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miejskiego w Katowicach, gdzie trafi na tzw. konto sum depozytowych.