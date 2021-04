Jaworzno. Zniszczył elewację szkoły, to dopiero początek jego problemów

Gdy mundurowi zjawili się w jego mieszkaniu i go przeszukali znaleźli ponad 150 gramów marihuany.

Jaworzno. 35-latek odpowie za zniszczenie elewacji szkoły

Mężczyzna po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał dziś zarzuty zniszczenia mienia i posiadania narkotyków. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna musi się liczyć również z obowiązkiem pokrycia kosztów związanych z przywróceniem elewacji szkoły do poprzedniego stanu.