Jaworzno. Pojechali na interwencję, odkryli plantację marihuany

Do odkrycia plantacji doszło podczas interwencji domowej. Po wejściu do domu zastali 33-letniego mężczyznę, który, jak się okazało, na poddaszu uprawiał zakazane rośliny. Plantacja wyposażona była w sprzęt oświetleniowy i grzewczy.

Jaworzno. Zlikwidowana domowa plantacja marihuany

Śledczy zabezpieczyli krzaki konopi w różnej fazie wzrostu. Z takiej ilości można byłoby wytworzyć około 200 porcji dilerskich gotowego suszu marihuany . Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących uprawy zakazanych roślin. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi kara do 3 lat więzienia.

Zawierciańscy policjanci ustalili, że 30-letni mieszkaniec Zawiercia może posiadać przy sobie znaczną ilość środków odurzających. Informacja ta została potwierdzona. Mężczyzna miał przy sobie narkotyki. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że zabezpieczony biały proszek to amfetamina, z której można było przygotować ponad 2800 porcji tego narkotyku. Zarówno on, jak i towarzyszący mu 23-latek, od którego kupił narkotyki, zostali zatrzymani. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Najbliższe trzy miesiące spędzą w izolacji. Zarówno za udzielanie środka odurzającego, jak i za posiadanie znacznej ilości takich środków grozi kara do 10 lat więzienia.