Jaworzno. Miała być rutynowa kontrola, kierowca trafił do więzienia

Jaworzno. 35-latek odpowie nie tylko za jazdę po pijanemu

Potem wypadki potoczyły się bardzo szybko. Mundurowi uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę i "zaprosili" do z dokumentami do radiowozu. - Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych bazach wyszło na jaw, że miał zatrzymane uprawnienia do prowadzenia pojazdów, a ponadto był poszukiwany przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności. 35-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. W poniedziałek, 4 października, trafił już do zakładu karnego, gdzie rozpocznie "odsiadkę".