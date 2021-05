Jastrzębie-Zdrój. Z bronią wybrał się w odwiedziny do sąsiada

Do zdarzenia doszło w jednym z bloków w Jastrzębiu-Zdroju. Pijany mężczyzna zaatakował swojego 58-letniego sąsiada. Uderzył go w głowę i szyję, a następnie groził, przykładając do czoła broń, jak się później okazało, hukową. Agresor słysząc, jak świadek dzwoni na policję, uciekł. Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci przyjechali na miejsce i zatrzymali napastnika. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, usłyszał on zarzuty gróźb oraz naruszenia nietykalności cielesnej.